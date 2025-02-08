Muğla'da tedirgin eden görüntü... Deniz suyu 12 metre çekildi!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:58

Güncelleme: 08.02.2025 - 10:05

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Santorini Adası'nda bir haftadır devam eden deprem fırtınası sonrası Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridinde sık sık deniz suyu çekilmeleri başladı. Gün boyu aralıklarla çekilen ve tekrar eski haline gelen deniz suyu çekilmelerinin, dolunay dönemine kadar devam etmesi bekleniyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ege'de meydana gelen depremlerle deniz suyu çekilmesi arasında bir bağ kurmanın yanlış olduğuna dikkat çekti.

"BU YÖNDE BİR ÇALIŞMA YOK"

Litaratürde depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimsel bir çalışma bulunmadığını ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

"Ege Denizi'nin güneyinde son 10 gündür ciddi sismik aktiviteler söz konusu. Bu aktiviteler halen devam ediyor. Birkaç gündür Ege ve Akdeniz kıyılarında da deniz çekilmesi söz konusu. Halkımızda deniz çekilmesiyle gerek deprem etkilerinin gerekse tusinamik etkileri arasında bir ilişki olup olmadığı dolayısıyla bir endişe söz konusu. Literatürde yapılan çalışmalarda şiddetli depremlerle gelgitler arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir.

Esas itibariyle tusinamik etkileri oluşturan da depremin şiddetli olmasıdır. Ancak düşük şiddetli depremlerle gelgitler arasında korelasyonu gösteren araştırmalar da mevcuttur. Ayın ve güneşin ve diğer gezegenlerin konumuna bağlı olarak aynı gelgit etkilerinin oluştuğu gibi suyun kabarıp alçalması gibi kara parçaları da gerek güneş, gerekse ay tarafından çekilip bırakılmaktadır. Bu da küçük de olsa yer kabuğunda bir etki oluşturabilmektedir. Ancak gerek tusinamik etkiler anlamında olsun, gerekse deprem açısından olsun şu an için böyle bir risk gözükmemektedir."