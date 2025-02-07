Son Dakika... AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem açıkladı

Son Dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde saat 18:17 sularında 4.8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem açıkladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 18:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 18:17 sularında kaydedilen depremin derinliği 7 km olarak paylaşıldı.


Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi

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