Muğla'da termik santralde kül bantlarına sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde bir termik santralde, kül bantlarına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

AA
22 Aralık 2021 Çarşamba, 16:54
Muğla'da termik santralde kül bantlarına sıkışan işçi yaşamını yitirdi
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nde çalışan Mehmet Yılmaz, kül bantlarına sıkıştı.

Kazayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri ve görevliler tarafından işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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