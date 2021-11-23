Muğla'da turizm için “Ortak Akıl Arama Çalıştayı” düzenlendi
Muğla Büyükşehir Belediyesi, turizmin geleceğini değerlendirmek üzere turizmle ilgili STK ve turizm birliklerinin de katıldığı 2 günlük “Muğla Turizmi Ortak Akıl Arama Çalıştayı” düzenledi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde Muğla turizminin güçlü, zayıf yönleri, fırsatları ile tehditlerinin belirlenmesi ve geleceği ile ilgili konuların yer aldığı “Muğla Turizmi Ortak Akıl Arama Çalıştayı” düzenlendi.
Moderatörlüğünü Doç. Dr. İrfan Mısırlı’nın gerçekleştirdiği çalıştaya turizm ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının birimleri, odalar, STK, turizm birlikleri ve havalimanlarının temsilcileri olmak üzere 48 kişi katılım sağladı.
Toplamda 2 gün süren çalıştayda COVID-19 salgını, iklim değişikliği, orman yangınları gibi bölgeyi önemli ölçüde etkileyen çeşitli sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilirken, turizmin 12 Ay’a yayılmasının sağlanması, gelecek yılların turizmine Muğla yöresinin hazırlanması, yenilikçi hizmetleri oluşturmak, pazarların geliştirilmesi, mevcut eksikliklerin giderilmesi ile stratejilerin belirlenmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Çalıştayın sonunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çalıştayın moderatörü Doç. Dr. İrfan Mısırlı’ya emek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
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