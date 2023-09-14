Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı yakalandı
Muğla'nın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodrum, Yatağan, Menteşe, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 14 sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
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