Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Muğla'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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