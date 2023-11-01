Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Fethiye KOM Tim Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu çerçevede şüpheliler T.T. ve Ö.T’nin evinde yapılan aramada parçalar halinde bir miktar esrar ile 35 kök Hint keneviri ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Söz konusu şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları" gerekçesiyle yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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