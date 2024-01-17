Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Yayınlanma: 17.01.2024 - 17:59

Güncelleme: 17.01.2024 - 18:39

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda, 613 gram esrar, 10 ecstasy ve 55 de sentetik hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden İsa Yusuf Fırat, kardeşi Halil Fırat ile Mazlum Çimen tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.