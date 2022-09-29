Muğla'da yabancı uyruklu şahıs yol ortasında ölü bulundu

Muğla’da yol ortasında yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi de yaralı olarak bulundu.

İHA
29 Eylül 2022 Perşembe, 11:09
Muğla'da yabancı uyruklu şahıs yol ortasında ölü bulundu
Abone Ol google-news

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde iki kişinin yol ortasında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan ihbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olan 72 yaşındaki David James Warren ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, olayı aydınlatmaya çalışıyor. 



muğla Yabancı uyruklu ölü bulundu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler