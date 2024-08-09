Muğla’da yenilenebilir enerji hamlesi

Yayınlanma: 09.08.2024 - 16:07

Güncelleme: 09.08.2024 - 16:07

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Menteşe ilçesi Denizova Mahallesi’nde 109 milyon TL yatırımla 96 bin 832 metrekare arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali’nin (GES) açılışını yaptı. Ege Bölgesi’nde resmi kurumlar tarafından yapılan en büyük 3’üncü tesis konumunda olan tesisin açılışını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaparken, törene CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu, Menteşe Belediyesi Başkan Vekili Merve Fidem Barut, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

3 BİN 230 HANENİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Türkiye’nin günlük ortalama güneşlenme süresinin en yüksek şehirlerinden biri olan Muğla’da, santral 5 MWe (6,22 MWp) güce sahip ve yıllık 9.3 milyon Kwh elektrik üretebilecek. 11 bin 360 adet 550 w güce sahip güneş paneller tarafından üretilecek olan bu enerji yıllık 3 bin 320 hanenin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olacak. Yıllık yaklaşık 20 milyon TL değerinde elektrik üretmesi planlanan santral 340 bin ağacın temizleyeceği karbon emisyonunu ortadan kaldıracak.

Denizova Mahalle Muhtarı Halil Karataş açılışta Denizova’ya yapılan bu yatırımın köyüne istihdam gücü, ülkeye de yıllık 10 milyon kwh elektrik enerjisi kattığını söyledi ve bu yatırımın hayırlı olmasını diledi.

ŞENGÜL: MUSKİ ENERJİSİNİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ALACAK

Açılışta konuşan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, kullandıkları enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı düşündüklerini söyledi. Şengül, “2022 yılından bu yana devam eden sancılı bir süreci tamamladık. Burada 30 yıl boyunca MUSKİ’nin elektrik ihtiyacının minimum yüzde 10’luk kısmını karşılayacağız. Bunun başka etaplarını da hayata geçireceğiz. MUSKİ’nin bütün elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.” diye konuştu.

ARAS: YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARIMIZI ARTTIRACAĞIZ

Açılışta konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras doğaya, çevreye saygılı yatırımları hayata geçirdiklerini, halkla beraber halka hizmet için göreve geldiklerini söyledi. Başkan Aras; “Güneş var oluşun, yaşamın sembolüdür. Semavi dinler öncesinde insanlar güneşe tapıyorlarmış. Çünkü yaşamın kaynağını güneş olarak görüyorlardı. Güneş doğru yatırımlarla çok büyük bir enerji kaynağı. Biz her zaman doğaya, çevreye saygılı, kendi doğal kaynaklarımızla, tekrar üretebileceğimiz yöntemlerin önünü açıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız yatırım da bunlardan biri. Burada 340 bin ağacın temizleyeceği karbon emisyonunu ortadan kaldırıyoruz. 340 bin ağacın ürettiği oksijen bizim geleceğimize kalacak. Yine bu tesis toplamda aylık ortalama elektrik tüketimi 240 kW olan 3 bin 230 konutun elektriğini karşılıyor. Ev nüfusunu 5 kişi düşünürseniz 15 bin kişinin elektriğini karşılayacak bir tesis burası” dedi.

“ÇEVREYLE, DOĞAYLA UYUMLU YATIRIMLARA DESTEK OLMALIYIZ”

Elektrik üretirken bazen doğaya zarar veren uygulamaların da olduğunu hatırlatan Başkan Aras bunlara hidroelektrik ve termik santralleri örnek verdi. Başkan Aras; “Yıllardır ülkemizin elektrik üretmek için kullandığı hidroelektrik, termik santraller konusunda Muğlamızın yaşadıklarını biliyoruz. Muğla’da 3 tane termik santral var. Sadece onlar elektrik üretmek için kömür kullanmıyor aynı zamanda bölgenin suyunu da kullanıyor. Çünkü soğutma suyu olarak bizlerin yaşam kaynağı suyunu kullanıyor. Su bizim hakkımız. Bazı insanlar elektrik üretimi için santrallere, baraja, rüzgâra, güneşe karşı. Arkadaşlar çevreyle, doğayla uyumlu olduğu sürece yenilenebilirler enerji rüzgâr ve güneş bizim şu anda can damarımız, şah damarımızdır. Bizi kurtaracak olan bu enerji kaynaklarıdır. O yüzden doğru yerlere doğru yatırımların yapılması için karşı çıkmak yerine destek olmak zorundayız. Ben bu güzel yatırımı Denizova’ya teslim ediyor, onlara emanet ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.