Muğla'daki orman yangınıda 3'üncü gün

Yayınlanma: 20.10.2024 - 09:25

Güncelleme: 20.10.2024 - 09:25

Dalaman'ın Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanda, 17 Ekim'de saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına 480 personel, 77 müdahale aracı, 93 arazöz-su tankeri, 17 iş makinesi ve 12 hava aracı ile müdahale ediliyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, çalışmalar güçlükle sürüyor. Şu ana kadar bölgede, 85 ev tahliye edildi.

Menteşe ilçesi Turnalı mevkisinde de 18 Ekim'de saat 03.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 292 personel, 130 müdahale aracı, 52 arazöz-su tankeri, 13 iş makinesi ve 9 hava aracı ile müdahale ediliyor. Yangında 17'si yazlık 29 yapı zarar gördü, 75 hane de tahliye edildi. Sahil Güvenlik unsurları, helikopterler ve amfibik uçaklarla yangına havadan müdahale ederken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de karadan çalışmalara destek oluyor. Diğer yandan her iki yangının çıkış nedeninin elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlendi.

DALAMAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla Dalaman'da meydana gelen yangın, yoğun mücadeleler sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. İlk andan bu yana yangının kontrol altına alınması için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve kalbi Yeşil Vatan aşkı ile atan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

40 SAATLİK MÜDAHALE

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, önceki gün saat 20.30'da çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 40 saatlik müdahalesiyle, bugün 12.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MENTEŞE'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 45 arazöz 14 su tankeri ve 313 personel ile karadan, 16 helikopter ve 8 uçak havadan gün boyu devam edildi. Jandarma ve emniyet ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışmasına ara verilirken, sarp ve engebeli arazide karadan söndürme çalışması sürüyor.