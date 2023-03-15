Muğla’dan deprem bölgesine tarımsal destek
Depremlerden etkilenen Malatya’da üreticiden 11 ton kuru kayısı alan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal konularda inceleme yapmak üzere ile teknik ziyaret de gerçekleştirdi.
Depremin en fazla etkilediği şehirlerden biri olan Malatya’da alt ve üstyapı çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi depremzede üreticilere destek olmak için tarım konusunda da teknik ekip gönderdi. Ekipler, Doğanşehir, Akçadağ ilçeleri ve kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.
Üreticilerle birebir görüşmeler yapan ekipler tarımsal üretimin devam etmesi için neler yapılması gerektiğini sahada inceledi. Ayrıca Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde üreticilerin elinde büyük miktarda kurutulmuş kayısı olduğunu tespit eden Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri ilçe belediyeleri ile birlikte 11 ton kayısıyı satın alarak üreticileri bir nebze olsun rahatlattı.
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