Muğlalı köylülerin arazileri gasp ediliyor

09 Şubat 2022 Çarşamba, 17:22

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Çöğmen Köyü sıkıntılı şu günlerde.

Köyde yaşayan yurttaşlar büyük bir haksızlık ile karşı karşıya.

Neden diyebilirsiniz?

Nedeni ise çok basit.

Orman Bölge Müdürlüğü, tapulu yerlerin orman alanı içinde kaldığı gerekçesiyle vatandaşlara mektup göndererek 1 ay içinde tapulu ev ve arazilerini “rızaen” terketmelerini istiyor da o yüzden.

Kısacası Orman Bölge Müdürlüğü 1950’li yıllarda devlet eliyle halka verilen tapulu arazileri geri istiyor.

Hatta arazileri terk etmeleri için yazı bile gönderdi.

Vatandaş ise dedelerinden kalan tapulu arazilerini terk etmek istemiyor.

Bakıldığında ünlü pehlivanları, dizi dizi incirleri, buz gibi suları, boy boy çam ile sedir ormanlarıyla ünlü bir yer burası.

200 yıla yakın geçmişi olan harikulade bir yer.

Adını; yeni yürüyen bir çocuğun ayakta durmasından (çöğmesi) aldığı rivayet edilir.

İşte ünü tüm Muğla’ya yayılan ve tapulu arazilerini terk etmeleri istenen Çöğmen köylüleri, tapuları ve Orman Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıları alarak köy meydanında toplandı ve haklı da bir eylem gerçekleştirdi.

Lakin bu yeterli miydi?

Elbette hayır…

Ama bu bir başlangıçtı.

Şunu çok net ifade etmek isterim ki devlet eliyle yapılan bu uygulama Anayasanın 35.nci maddesi ile korunan mülkiyet hakkına tamamen aykırıdır.

Devlette devamlılığın esas olduğu ilkesi ile örtüşmemekte, bağdaşmamaktadır.

Sen devlet olarak keyfine göre tapu verip, keyfine göre geri alamazsın ne yazık ki.

Ayrıca tapular 1950 yılında verilmiş. 70 yıl sonra ne değişti de geri almak istiyorsunuz?

Tapuyu veren devlet, tapuyu tanımayan ise Orman Bölge Müdürlüğü.

Tezatlığa bakar mısınız?

Tebligatta ise “Bu tapunun hükmü yok deniyor”

Peki vatandaş, devletin verdiği tapuya güvenmeyecek de kime güvenecek.

Buradan devlet yetkililerine seslenmek istiyorum.

Muğlalı vatandaşlarımızın kısıtlanan mülkiyet haklarını çözüme kavuşturacak adımları derhal atmalısınız.

70 yıl sonra başlattığınız keyfi uygulamaya son vererek, vatandaşın mağduriyetini gidermekle mükellefsiniz.

Kararınızı yeniden sorgulamanız elzem bir ihtiyaçtır.

Kararınızda inat eder, kışın ortasında bu insanları mağdur edersiniz alacağınız vebal kazanacağınız paralardan katbekat fazla olacaktır.

Adını yeni yürüyen bir çocuğun ayakta durmasından alan bu köy karşınızda dik durmaya devam edecektir.

Bizden söylemesi…