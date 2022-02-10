Orman Genel Müdürlüğü'nden 'Çöğmen köyü' açıklaması: Tebligatlar durduruldu

10 Şubat 2022 Perşembe, 10:01

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Çöğmen köyünde yaşayan yurttaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 1950’li yıllarda kendilerine verilen tapulu arazilerini terk etmeleri için yazı gönderildiğini belirterek eylem yapmıştı. CHP Muğla Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Süleyman Girgin de yurttaşlarla destek vererek Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü, vatandaşlara yapılan tebligat uygulamasında herhangi bir eksiklik olup olmadığı hakkında komisyon görevlendirildiğini, inceleme sonuçlanıncaya kadar tebligatların uygulamasının durdurulduğunu bildirdi.

Çöğmen'de 1944 yılında yapılmış olan orman sınırlama çalışmasının yeniden yapıldığı belirten Orman Genel Müdürlüğü, açıklamasında şunları kaydetti:

"1944 yılında 3116 sayılı Kanuna istinaden orman tahdit (sınırlama) çalışması, 1955 yılında 5602 sayılı Tapulama Kanununa istinaden grafik yöntem tapulama çalışması yapılmış olup sayısal verisi bulunmamakta idi. Bu maksatla; 2019 yılında Tapu ve Kadastro Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨nce 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/A maddesi gereğince grafik paftalar sayısal hale getirilmiştir. Bu çalışmanın akabinde de, 3116 sayılı orman tahdit (sınırlama) çalışmasının aplikasyonu ve 3302 sayılı Kanun gereğince 2/B uygulaması yapmak u¨zere Genel Mu¨du¨rlu¨ğu¨mu¨zce orman kadastro komisyonu görevlendirilmiştir.

1944 yılında yapılmış olan orman tahdit (sınırlama) çalışmasının gu¨nu¨mu¨z teknolojisiyle aplikasyonu neticesinde, Çöğmen mahallesindeki bazı kadastro parsellerinin tamamen veya kısmen devlet ormanı içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 1944 yılındaki çalışmalara göre devlet ormanı olan bazı parsellerin de vatandaşların kullanımında olduğu tespit edilmiş olup, bu parseller 3302 sayılı Kanun gereği 2/B uygulaması ile orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Üzerinde fiilen orman olan ve 2/B kriterlerine uymayan kısımlar için ise Dalaman Orman İşletme Mu¨du¨rlu¨ğu¨mu¨z tarafından vatandaşlarımıza tebligat yapılmıştır.

Bahse konu parsellerle ilgili yapılan ilk incelemelerde, bu parsellerin hisseli olmasından dolayı bir kişiye birden fazla tebligat gitmiş ve sayı oldukça yu¨ksek göru¨nmektedir. Yapılan ilk incelemede parsellerin çoğunda çok ku¨çu¨k parçaların (7m2, 15m2, 23m2 vb. alanlar) ormanda kaldığı tespit edilmiştir. Bu durum ise yukarıda da bahsedildiği u¨zere eski yıllarda yapılan kadastro çalışmalarının gu¨nu¨mu¨z teknolojisiyle sayısallaştırılarak aplikasyonun yapılmasından kaynaklıdır. Tebligatlarda her ne kadar “kısmen” vurgusu yapılmış olsa da tapuların yok sayılarak parsellerin tamamının orman olacağı yönu¨nde bir algının oluştuğu anlaşılmıştır.

Vatandaşlara yapılan tebligat uygulamasında herhangi bir eksiklik olup olmadığı hakkında inceleme yapmak u¨zere Muğla Orman Bölge Mu¨du¨rlu¨ğu¨mu¨zce 07.02.2022 tarihi itibariyle komisyon görevlendirilmiş olup, inceleme neticeleninceye kadar tebligatların uygulaması durdurulmuştur."