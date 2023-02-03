Muğlalı üreticiye ‘bal’ destek

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 07:10

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 07:10

Özellikle son iki yılda yaşanan büyük orman yangınlarından olumsuz etkilenen arıcıların yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, temiz petek projesi, arı sütü, arı keki gibi birçok projeyle arıcıları destekliyor. Belediye bugüne kadar 103 arıcıya arı sütü ve ana arı üretim seti, 51 arıcıya 4892 adet arı keki, 29 arıcıya 1170 adet polen tuzaklı kovan tabanı, 27 arıcıya 1040 kilo temel petek desteklemesi, büyük balmumu güvesine karşı 237 arıcının 167 bin 889 adet peteği -30 derecede şoklama desteği sağladı.

ORMAN YANGINLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Dünya çam balının yüzde 90’ını Türkiye, Türkiye’de üretilen çam balının yüzde 80’ini de Muğla’nın karşıladığını vurgulayan başkan Dr. Osman Gürün, büyükşehir olarak hizmet ve projeleri ile hem arıcıyı hem de arıların yaşam merkezi Muğla’yı koruduklarını belirtti. Başkan Gürün, “Şehrimizde dünyanın en besleyici zeytinyağları ve en kaliteli çam balı bu topraklarda yetişiyor. Daha birçok ürünle Muğlamız tarımda söz sahibi bir şehir. Yüzde 68 orman varlığı, korunmuş doğal yapısı ile arıların bal üretmek için belki de kendilerini en şanslı hissettiği illerin başında Muğla geliyor. Ne yazık ki son iki yılda yaşadığımız orman yangınları nedeniyle ciğerlerimiz yanında arıların özgürce bal ürettiği tabiatımız da zarar gördü. Büyükşehir olarak yangın öncesi de destek verdiğimiz arıcılarımızın yangın sonrası da yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.