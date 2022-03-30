Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 30 metre çekildi
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.
"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Filiz, AA muhabirine, sahildeki deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.
Çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini vurgulayan Filiz, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun çekildiğini, çekilmenin, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanabileceğini ifade etti.
Filiz, bu durumun depremle ilgisinin bulunmadığını, vatandaşların panik yaşamasına gerek olmadığını ifade etti.
Akyaka sahilinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları dron ile görüntülendi.
Marmaris'te de deniz 5 metre çekildi
İlçenin Uzunyalı ve İçmeler plajları ile Adaköy Mahallesi Aktaş mevkisinde, deniz suyu yaklaşık 5 metre çekilince adacıklar oluştu.
Uzunyalı Plajı'nda sağanağın denize taşıdığı toprak, kum ve küçük taşların oluşturduğu çıkıntılarla birlikte suyun da çekilmesiyle sahilde küçük yarımada ortaya çıktı.
İlgili Haberler
- Muğla'da 'süper gelgitler': Deniz suyu 50 metre çekildi
- Muğla'da 'süper gelgitler': Deniz suyu 50 metre çekildi
- Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Video Haberler
- İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, iskele kapatıldı
- İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
- İstanbul'da 91.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Rize'de heyelan: Ayder yolu ulaşıma kapandı
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Duygu Delen davasında gerekçeli karar!
- Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna tuva
- Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk
- Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Kandilli açıkladı: Bahar ve yaz ayları nasıl geçecek?
- Disney+ Türkiye'nin yayın tarihi ve fiyatı belli oldu
- Ramazan için 'tatlı' uyarısı
- 'Beğenmeme' sayılarını kaldıran YouTube'dan yeni hamle
- Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenmenin ipuçları
- Ürtiker bahar aylarında daha sık görülüyor
- Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli
- Uzmanı uyardı: Kolon kanserinden etkilenmeden kurtulun
- On iki yıl süren ‘bin yıllık Reich’!
- Yazında biriken ve birikim…