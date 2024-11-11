Muğla’nın başkanlarından Atatürk’e saygı duruşu

Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:29

Güncelleme: 11.11.2024 - 09:29

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve birleştirici gücü Atatürk’ü devrimleri ile aydınlanan Muğla’da 13 ilçe belediye başkanı ile büyük bir özlem ve minnetle andıklarını söyledi ve Atatürk’ün fikirleri ve bıraktığı mirasla daima yollarını aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 86.yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerle saygı ile anıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla’nın farklı partilerden seçilen 13 belediye başkanı Ulu Önder Atatürk’ü birer kelime ile anlattıkları ortak video ile andı.

Bodrum’dan Seydikemer’e ilçe belediye başkanları Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün Türk Milleti için ne demek olduğunu birkaç kelime ile anlattılar. 9 Kasım akşamı paylaşılan video kısa sürede yüzbinlerce kişiye ulaştı ve vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kurtuluştan kuruluşa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden, yanından ve ilkelerinden hiç ayrılmayan Muğla’nın Atatürk devrimleri ile aydınlanmaya devam edeceğini, onu aramızdan ayrılışının 86.yılında her geçen gün artan özlem, minnetle andıklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı videoda belediye başkanları Ulu Önder Atatürk için şunları:

Bodrum

Atatürk Cumhuriyettir, Gençliktir.

Dalaman

Atatürk Laikliktir, Çağdaşlıktır.

Datça

Atatürk Devrimdir, Yeniliktir.

Fethiye

Atatürk Özgürlüktür, Bağımsızlıktır.

Kavaklıdere

Atatürk İlimdir, Fendir.

Köyceğiz

Atatürk Birliktir, Beraberliktir.

Marmaris

Atatürk Eşitliktir, Demokrasidir.

Menteşe

Atatürk Seçme ve Seçilme Hakkıdır.

Milas

Atatürk Aydınlıktır, Gelecektir.

Ortaca

Atatürk Kültürdür, Sanattır.

Seydikemer

Atatürk Üretmektir, Emektir.

Ula

Atatürk Cesarettir, İradedir.

Yatağan

Atatürk Umuttur, Barıştır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Atatürk Özlemdir…

Muğla’nın dört bir yanından ses veren bizler, Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın onurunu taşıyoruz. O’nun çizdiği yolda, bağımsızlık ve özgürlük ilkelerine bağlı, aklın ve bilimin izinde bir geleceğe doğru birlikte ilerliyoruz. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği değerlere olan sadakatimizle, aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Ata’mız, seni saygı ve minnetle anıyoruz; bıraktığın miras, daima yolumuzu aydınlatacak.