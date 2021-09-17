Muğla’nın bir tarihi değeri daha restore ediliyor

17 Eylül 2021 Cuma, 08:00

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde Ağa Bahçesi Konağı’nın restorasyon çalışmalarını başlattı. 19. yüzyıl sonlarına doğru inşa edildiği düşünülen, Muğla evi mimarisi özellikleri ile dikkat çeken ve mülkiyeti 2017 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne geçen yapının restorasyon çalışmaları eylül ayı içerisinde başladı.

Ağa Bahçesi Konağı’nın restorasyon çalışmaları tamamlandığında “halkevi” olarak hizmet vermesi düşünülüyor. Konak’ın zemin katında kitaplık, toplantı ve sergi alanları, birinci katında ise derslikler bulunacak. Müştemilat yapısında çocuk kitaplığı, hamam, sergi alanı ve çay ocağı yer alan Konak’ın avlusunda da etkinlik alanı olacak.

Muğla genelinde tarihi yapıları gün yüzüne çıkardıklarını, bu yapıların geçmişle günümüz arasında köprü olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğla ev sahipliği yaptığı kültürlerin izlerini coğrafyasında koruyarak yaşatan, mimarisi, sanatsal yapıları ile görülmesi gereken şehirlerimizden. Yerel yönetimler olarak görevde olduğumuz sürece tarihi yapılarımızı restorasyon çalışmaları ile kazanmayı, yeni kuşaklarla buluşturmayı görev edindik. O yüzden Muğla özgün mimarisini koruyan ve yaşatan ender illerimizdendir. Menteşe ilçemizde restorasyonuna başladığımız Ağa Bahçesi Konağı’da bu özgün mimari örneklerinden biri. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Ağa Bahçesi Konağı da birçok kültürel, sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak ve kent merkezindeki zengin dokuya ayrı bir renk katacak” dedi.