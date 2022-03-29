Muğla'nın engelsiz plajlarlarına uluslararası ödül

29 Mart 2022 Salı, 13:51

Dünyanın en iyi beş tasarım yarışması arasında gösterilen ve Seul Tasarım Vakfı (Seoul Design Foundation) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “İnsan Kent Tasarım” ödüllerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Sahiller Projesi şeref onur kazandı. Proje, 22 ülkeden 100’ün üzerindeki uluslararası başvuru arasından onur ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

Çeşitli kentsel sorunlara çözümler getirmeyi ve daha iyi bir dünya yaratmayı amaçlayan uluslararası İnsan Kent Tasarım Ödülü (Human City Design Award), hem insanlar hem de toplum arasında uyum inşa eden tasarımcıları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Sürdürülebilir şehirler oluşturmak için insanlar ve çevre faktörünün önemine vurgu yapılan İnsan Kent Tasarım ödülleri, yaratıcı ve yenilikçilik, sürdürülebilirlik, kamusallık ve paylaşım, katılım ve işbirliği ile yaşam üzerindeki olumlu etki gibi değerleri savunuyor

MUĞLA'DA 19 ENGELSİZ PLAJ BULUNUYOR

Kurulda 22 ülkeden 100’ün üzerinde proje değerlendirilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesinin “Engelsiz Plajlar” projesi şeref ödülüne layık görüldü. 1480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Engelsiz Plajlar projesi, engelli vatandaşların sosyal yaşama daha fazla katılmalarını ve hayatın her anına dâhil olabilmelerini hedefliyor.

Bu nedenle Engelsiz Plajlar tenha ve uzak noktalara değil, sahil bandının tam ortasına yapılıyor. Ayrıca Engelsiz Plajlar sayesinde çocuklarının güvenle denize girmesini sağlayan aileler, rahat bir nefes alıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 19 engelsiz plaj vatandaşların hizmetine sunuldu.