Muğla'nın gezgin kadın arıcıları en iyi bal için il il dolaşıyor

10 Mayıs 2022 Salı, 14:54

Türkiye çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da, gezginci arıcılık da önemli yer tutuyor. Çam balının yanı sıra değişik tür ve tatlarda bal elde etmek için bahar döneminde İç ve Doğu Anadolu ile Trakya yaylalarının yolunu tutan gezginci arıcılar arasında çok sayıda kadın da bulunuyor.

Eşleriyle il il dolaşan kadın arıcılar, en iyi çiçek balı ve polen üretimi için yüksek rakım ile bitki zenginliğine sahip bölgelere kovanlarını taşıyor. Kaliteli bal elde etmek için evlerinden, bazen çocuklarından uzak kalan arıcılar, kovanların yakınına kurdukları baraka veya çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Dalaman ilçesinde oturan 56 yaşındaki Emine Çepel, AA muhabirine, eşiyle geçimlerini arıcılıktan kazandıklarını söyledi.

Baharda çıktıkları evlerine kışa doğru döndüklerini belirten Çepel, "Evlenmeden önce babamla da arıcılık yapıyordum. Barakalarda çok iyi bir hayatımız olmuyor ama arıcılık yapmak keyifli. Çocukluktan beri arıcılık yapıyorum, artık eşim olmasa da arıcılık yapabilirim. Önce Konya, sonra Afyon, daha sonra da Trakya'ya gideceğiz. Yıl içerisinde 5-6 bin kilometre yol yapıyoruz. Bebek bakar gibi arıları besleyip büyütüyoruz ve bal alıyoruz." diye konuştu.

Emine Çepel'in eşi ???????Mehmet Çepel de arıcılığın yerine göre çok zor, yerine göre çok keyifli bir meslek olduğunu dile getirdi.

Eşinin de arıcı olmasının işlerini kolaylaştırdığını anlatan Çepel, "Eşim her türlü arı ve hastalığından anlıyor. Bal sağımını yapıyor. Arıların kraliçesi olmazsa bal olmaz, arılar biter. Eşlerimiz de bizim kraliçemiz. Bu işi sürdürebilmemiz için eşlerimizin desteği gerekiyor. Onlar da bize büyük destek sağlıyor." dedi.

Çepel, arıcıların en büyük sıkıntılarının tarımsal ilaçlama ve sahte bal olduğunu vurguladı.







