Muğla’nın ‘kıl keçisi projesi’ kadın üreticilerinin yüzünü güldürdü
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar için başlattığı kıl keçisi projesi kapsamında 266 kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtıldı. Projesi kapsamında bugüne kadar 293 kıl keçisi yavrusu da dünyaya geldi.
Kadınların üretime katılmasını büyük destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında başlattığı ‘kıl keçisi projesi’ il genelinde kadın üreticilerin yüzlerini güldürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere, Dalaman, Menteşe, Ortaca, Datça, Ula ve Köyceğiz’de olmak üzere 266 kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtıldı.
293 KIL KEÇİSİ YAVRUSU DÜNYAYA GELDİ
Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan yetiştiriciliğine istekli kadınlara destek olmak için başlattığı Kıl Keçisi projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Bugüne kadar Muğla’nın 7 ilçesinde 266 kadın üreticiye dağıtılan 798 kıl keçisinden 293 adet yavru dünyaya geldi. Yavruların dünyaya gelmesi ile beraber kıl keçisi üreticisinin de yüzleri güldü.
KIL KEÇİLERİNE ULTRASONLU SAĞLIK KONTROLÜ
Büyükşehir Belediyesinin veteriner hekimleri dağıtılan kıl keçilerinin sağlık kontrolü ile de yakından ilgileniyor. Veteriner hekimler kıl keçilerinin sağlık kontrolünü ultrasonla gerçekleştiriyor. Böylelikle keçilerin gebelikleri dâhil diğer hastalıkları da belirlenebiliyor.
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