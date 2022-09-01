Muğla’nın ‘kıl keçisi projesi’ kadın üreticilerinin yüzünü güldürdü

01 Eylül 2022 Perşembe, 12:00

Kadınların üretime katılmasını büyük destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında başlattığı ‘kıl keçisi projesi’ il genelinde kadın üreticilerin yüzlerini güldürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere, Dalaman, Menteşe, Ortaca, Datça, Ula ve Köyceğiz’de olmak üzere 266 kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtıldı.

293 KIL KEÇİSİ YAVRUSU DÜNYAYA GELDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan yetiştiriciliğine istekli kadınlara destek olmak için başlattığı Kıl Keçisi projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Bugüne kadar Muğla’nın 7 ilçesinde 266 kadın üreticiye dağıtılan 798 kıl keçisinden 293 adet yavru dünyaya geldi. Yavruların dünyaya gelmesi ile beraber kıl keçisi üreticisinin de yüzleri güldü.

KIL KEÇİLERİNE ULTRASONLU SAĞLIK KONTROLÜ

Büyükşehir Belediyesinin veteriner hekimleri dağıtılan kıl keçilerinin sağlık kontrolü ile de yakından ilgileniyor. Veteriner hekimler kıl keçilerinin sağlık kontrolünü ultrasonla gerçekleştiriyor. Böylelikle keçilerin gebelikleri dâhil diğer hastalıkları da belirlenebiliyor.



