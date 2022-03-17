Muğla'nın projeleri Cumhurbaşkanlığı'ndan onay bekliyor

17 Mart 2022 Perşembe, 15:57

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıllık süreci için yıllık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yapıldı. Toplantıya CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP PM üyesi Gizem Sayar Özcan ve büyükşehir belediyesi bürokratları katıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün önemli açıklamalarda bulunurken, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Yiğit detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

GÜRÜN: BİZE KREDİ VERSİNLER MARMARİS'İN İÇME SUYU İHTİYACINI GİDERELİM

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, özellikle Muğla’da yapılan altyapı yatırımlarının uluslararası kredi kuruluşlarından edinile finansmanın onaylanmaması nedeniyle sekteye uğradığını söyledi.

Gürün, Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde 1 Milyar 702 milyon TL’lik altyapı yatırımlarının devam ettiğini söylerken, “Bu yatırımlardan Borum’a 1 milyar 46 milyon TL, Fethiye’ye 237 milyon TL’lik projeler yapıyoruz. Milas ilçemiz Ören Mahallesinde 240 milyon TL’lik kanalizasyon ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinin ihalesi 20 Nisan’da yapılacak. Türkevleri, Bozalan, Siteler mahallerinin içme suyu projesinin onayı geldi. Çok yakında ihaleyi yapıp inşasına başlayacağız. Bizim bunların yanı sıra Marmaris İlçemizin Bozburun bölgesinde de su sorununu çözmemiz lazım. Atatürk barajından su getirmemiz lazım. Ancak finansmanımız yok. Bize kredi versinler biz ödeyelim. Bunu bakan beyle bizzat görüştüm. Burada ciddi bir uğraş içindeyiz. Marmaris İlçemiz için 388 milyon TL Borç ödemesi yaptık. Bununla ilgili bir şikayetim yok sadece tespit yapıyoruz. Marmaris’e daha önce yapılan yatırımların ödemesini biz yapıyoruz. Ayrıca Marmaris ile ilgili yanlış bir algı var. Sanki oradaki dereler bizim ancak biz gerekeni yapmıyormuşuz gibi. Bizim sorumluluğumuzda olan tüm derelerde gereken müdahaleyi yapıyoruz. Bizim sorumluluğumuzda olmayan dereler bizim sorumluluğumuzda gibi gösteriliyor. Bu doğru değil” dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFIZNDAN ONAYLANMADIĞI İÇİN KULLANAMIYORUZ"

Muğla’nın altyapı sistemlerinin geliştirilmesi ve güneş enerji tarlalarının kurulması için uluslararası kredi kuruluşlarından finans kaynağı sağladıklarını söyleyen Başkan Gürün, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2 yıldır yatırım programına alınmadığı için bu kaynağı kullanamadıklarını söyledi. Başkan Gürün, “Biz uluslararası kredi kuruluşlarından 230 milyon Avro’luk kredi anlaşması yaptık. Bunun şartı Uluslararası kredi kuruluşundan not almamız olduğu söylendi. Bizde büyükşehir olarak en yüksek not olan AAA+ notunu aldık. Şuan hükümetimiz bu notta değil. Türkiye’deki birçok kurumdan farklıyız. Bunun üzerine tamam kredi verebiliriz dediler. 63,5 milyon Avro kredi anlaşması yaptık. Ancak Cumhurbaşkanlığında bu karar bekliyor. 2 senedir bekliyoruz. Bunu almış olsaydık bu güne kadar su altyapısının yüzde 80’inini tamamlamış olurduk. Bunun yanı sıra bu finans kaynağıyla güneşten enerji elde etmek için, güneş enerji tarlaları kuracaktık. Maalesef bunu da ertelemek zorunda kaldık. Farklı finans kaynağı bularak hayata geçirmeye çalışacağız” dedi.

Muğla’nın verdiği vergi ile aldığı yatırım konusunda büyük fark olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 2019-2021 yılları arasında Muğla’dan 12 Milyar 787 Milyar vergi toplandığı ancak bu yıllar arasında sadece 853 milyon 846 Bin TL yatırım aldıklarını söyledi. Gürün, “Vergiye oranla ancak 6,68 oranında yatırım alıyoruz. Bizim Muğla’nın altyapısını tamamlamak için en az 10 milyon TL finansman gerekli. Ancak belediye bütçesi ile bu mümkün değil. Hükümet tarafından yapılan yatırımın arttırılmasını bekliyoruz. En azından toplanan vergiye oranla bir miktar daha yatırımın arttırılması gerekli. Zaten döviz kuru bizi çok etkiledi. Borç stoğumuz ortalama 1 Milyar arttı. Biz bir kurumuz ve kurumun güvenilirliğini muhafaza etmeliyiz. Bu bizim çok önemli” dedi.