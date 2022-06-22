Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de orman yangını çıktı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yangını henüz kontrol altına alınamamışken bir yangın da Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Çaltıözü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Rüzgarlı havanın hakim olduğu bölgede, yangını söndürmek için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.
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