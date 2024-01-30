Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Muğla'nın Fethiye, Menteşe ile Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Menteşe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisi beyaz örtüye büründü.
Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütü merkezi Babadağ ve Mendos Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Nif ile Koruköy Mahallesi de kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Seydikemer ilçesinde yüksek kesimlerinde kar yağışı yer yer etkisi azalsa da devam ediyor. İlçeye bağlı Seki, Yayla Ceylan Temel, Bekçiler, Doğanlar gibi mahallelerinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde ise olası bir olumsuzluğa karşı karayolları ekiplerinin yol kenarında hazır beklediği görüldü.
Kar yağışının yüksek kesimlerde gece de süreceği belirtildi.
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