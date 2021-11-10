Muhalefet, bütçe görüşmelerinde Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’yi protesto etti

10 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

CHP ve HDP milletvekilleri, Pakdemirli’nin geçen hafta yaptığı “Zarar ediyorum diyen çiftçi olmaması lazım” açıklamasına tepki gösterdi. Vekiller “Haklısınız, çiftçiler zarar etmiyor, iflas ediyor”, “Çiftçi kaderine terk edildi”, “Gübre desteği artmadı, azaldı” yazılı pankartlar açtı. Bakan Pakdemirli’nin sunumunda sürekli ihracat verilerine değinmesinin üzerine, muhalefet vekilleri ithalat verilerinin akıbetini sordu. Vekillerin ısrarı üzerine araya giren Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Ne söyleyeceğine kendisi karar verir” diye konuştu.

MHP’li İsmail Faruk Aksu, partisinin ittifak ortaklarına tarım konusundaki önerilerini sıraladı. Aksu, “Çiftçilere sağlanacak devlet desteğinin üreticinin yoksulluğunu ortadan kaldıran, refah artışı sağlayan, girdi maliyetlerini azaltan, üretim maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten, afete karşı koruyan bir anlayışla yapılandırılması esastır” dedi.

‘EN BAŞARISIZ BAKANSINIZ’

CHP’li Seyit Torun da Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 155 arazi aracının belediyelere eşit verilmediğini söyleyerek, “155 aracın 123’ünü AK Partili belediyelere, 32’sini MHP’li belediyelere verdiniz, sadece 4 tanesini diğer belediyelere verdiniz” tepkisini gösterdi. CHP’li Ali Öztunç ise Pakdemirli’nin konuşmasının 2021 yılı bütçe görüşmesiyle aynı ifadelerle yazıldığını belirterek, “Çoğu cümleniz kopya yapılmış. Siz, cumhuriyet tarihinin en başarısız orman bakanısınız” dedi.