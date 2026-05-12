‘Muhalefet’in Durumu ve ‘Muhalif Kitle’nin Demokratik Bilinci’ panelinin ikincisi gerçekleştirildi

İlki nisan ayında düzenlenen “Muhalefet’in Durumu ve ‘Muhalif Kitle’nin Demokratik Bilinci” panelinin ikincisi, 9 Mayıs’ta Ankara İ.T.Ü. Evi’nde yaşama geçirildi. Panelde konuşmacı olarak, Av. M. Aybars Akdoğan, Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Doç. Dr. Fatih Yaşlı, Emekli Tuğgeneral Dr. Haldun Solmaztürk, Av. Doğan Erkan ve Av. Melek Neslihan Özfidan yer aldı.

‘ULUSAL MECLİS KURULMALI’

Panelin açış konuşmasını yapan M. Aybars Akdoğan, egemenliğin iktidar tarafından gasp edilmiş olduğunu, egemenliği gasp edenlerin elinden alıp tekrar halka kazandıracak bir kurucu meclisin oluşturulması gerektiğini söyledi. Akdoğan, bu panelleri düzenlemekteki esas amaçlarının da bu kurucu iradeyi bir araya getirebilmek olduğunu ifade etti. Yazarımız Prof. Dr. Ahmet Saltık da konuşmasında, barbarca bir yönetimle karşı karşıya olunduğunu söylerken, içinde bulunulan şartlarda gecikmeksizin bir ulusal meclisin kurulması gerektiğini belirtti. Saltık, iktidar karşısında muhalefetin büyük yanlışlar yaptığını da vurguladı.

‘EMEK EKSENLİ SİYASET İZLENMELİ’

Doç. Dr. Fatih Yaşlı, iktidarın CHP'li belediyelere yönelik operasyonunu ve İmamoğlu'nu siyaseten tasfiye girişimlerini “seçimsizleştirme” kavramı üzerinden anlattı ve sandığın fiilen işlevsizleştirilmeye çalışıldığını söyledi. Yaşlı, buna karşı muhalefetin emek eksenli bir siyaset izlemesi ve çoktan iflas eden Şimşek programının karşısına alternatif, halkçı-kamucu nitelikleri ağır basan bir ekonomi programıyla çıkılması gerektiğini, halkın siyasi denkleme dahil edilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.

‘İKTİDAR MEŞRUİYETİNİ YİTİRMİŞTİR’

Panelin ikinci oturumu Dr. Haldun Solmaztürk’ün konuşmasıyla başladı. “Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en yaşamsal kriziyle karşı karşıyadır. Siyasi iktidar anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruiyetini yitirmiştir. Direnme, bu koşullarda sadece anayasal hak değil yurttaşlık ödevidir” diyen Solmaztürk’ün bu sözleri üzerine M. Aybars Akdoğan, gayrimeşru iktidara karşı direnme hakkı ve ödevi kapsamında gerçekleştirilecek Saray Yürüyüşü’nü duyurdu. Saray Yürüyüşü, 19 Mayıs saat 14:00’te Tandoğan Meydanı’ndan başlayacak.

ÜÇÜNCÜSÜ 6 HAZİRAN’DA YAPILACAK

İkinci oturumun ikinci sunumunu yapan Av. Doğan Erkan, tek kutuplu dünyada egemen sınıfların burjuva hukukunun taahhütlerinden vazgeçmekte olduğunu, fakat Türkiye’de bunun Anayasasızlaşma zaviyesine geldiğini, kendi kurucu hukukunu ve kurucu Anayasayı tanımayan bir iktidar gördüğümüzü, Ana muhalefet partisinin ise "Anayasaya aykırı ama karşı çıkmayacağız." söylemiyle anayasayı savunma görevini kritik anlarda ihmal ederek iktidarın hukuksuz siyaset dizgesine meşruiyet taşıdığını ifade etti. Panelin, “Sadullah Ergin'i Eli Titremeden Seçebilmek: ‘Muhalif’ Saflarda Tebaalaşma Sorunu” başlığında, muhalifliğin salt bir kimlik olmanın ötesinde bir tutum, bir eleştirel düşünme biçimi olduğuna değinen Melek Neslihan Özfidan, gerçek muhalifliğin kendi saflarını da sorgulayabilme cesaretini içermesi gerektiğini belirtti. Özfidan, “Bir insan, aslında doğru bulmadığı bir tercihi veya temsil ettikleri politik çizgi nedeniyle tartışmalı adayları ‘parti disiplini’ ya da ‘stratejik oy verme’ adı altında savunmaya başladığında, hala eleştirel düşünebilen özgür bir yurttaş mıdır, yoksa bir siyasal yapının tebaası haline mi gelmiştir?" sorusu üzerinden düşüncenin zayıfladığı yerde şekli bir demokrasinin olacağını, gerçek demokrasiden söz edilemeyeceğini ifade etti. Paneller dizisi, 6 Haziran’daki üçüncü panelle devam edecek. ANKARA/Cumhuriyet