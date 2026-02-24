Muhalefet ‘kamu ihale kanunu’, ‘gıda fiyatları’, ‘Suriye'deki IŞİD mensupları’, ‘emekliler’ konularını önerdi: AKP ve MHP reddetti

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin, "kamu ihale kanunu", İYİ Partinin "gıda fiyatları", DEM Parti'nin "Suriye'deki IŞİD mensupları", CHP'nin ise "emeklilere" ilişkin önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Türkiye'de gıda fiyatlarının kontrolsüz şekilde arttığını ileri sürdü. Gıda fiyatlarındaki artışın güvenlik sorunu haline geldiğini savunan Çirkin, "Tarlada maliyet artıyorsa rafta fiyat düşmez. Peki, tarımsal girdi fiyatına bakalım, her şeyi enflasyona bağlamak doğru değil, orada da 2025 Aralık verilerine göre yıllık artış yüzde 33,15'tir. Gübre, yem, mazot artmış ama çiftçinin ürettiği ürünlerin tamamının fiyatı düşmüştür." dedi.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, gıda fiyatlarındaki artışın sağlıklı beslenmeyi tehdit eder hale geldiğini ifade etti.

Gıda enflasyonunun bir ihmalin sonucu meydana geldiğini savunan Kılıç, "Üretimi önceleyen, ithalata bağımlılığı azaltan ve gıda güvenliğini esas alan adil ve milli bir tarım politikasına ihtiyaç vardır. Gençleri tarıma kazandırmak, kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve yüksek maliyetleri düşürmek için reformlar şarttır." diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, okula gitmesi gereken çocukların yoksulluk nedeniyle ucuz iş gücü şeklinde çalıştırıldığını iddia etti. Gıda krizinin sebebinin yapısal ve siyasi olduğunu anlatan Kaya, "22 yıldır ekonomide 'reform' adı altında yapılan her düzenlemeyle toplumu ne yazık ki sefalete sürüklediniz. Uygulanan ekonomi politikalarıyla yük hep yoksulun, emekçinin sırtına bindirildi." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da gıda fiyatlarındaki artışın bir ekonomi başlığı olmadığını ifade etti. Dünyada enflasyonun gerilemesine rağmen Türkiye'de artmaya devam ettiğini kaydeden Kış, "Türkiye, gıda enflasyonunda Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada. Bu tabloyu ne mevsim şartlarıyla açıklayabilirsiniz ne de dış güç masallarıyla, bu tabloyu açıklayan tek şey var, o da hukuksuzluk ve adaletsizliktir." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, CHP ve DEM Partinin grup önerileri kabul edilmedi.