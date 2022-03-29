Muhalefet şerhlerini hazırladı: 'Seçim Kanunu AYM’de iptal edilir'

29 Mart 2022 Salı, 09:27

AKP ve MHP milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve Anayasa Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a sevk edilen yeni Seçim Kanunu’nun Genel Kurul’daki görüşmeleri bugün başlayacak. Kritik görüşme öncesinde teklife karşı muhalefet şerhi hazırlayan CHP, HDP ve İYİ Parti, Cumhur İttifakı’nın seçimleri kaybedeceğini fark ettiği için kanunları değiştirmek istediğini belirtti.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, muhalefet temsilcileri, teklifin içerisinde Anayasa’ya aykırı çok sayıda maddenin bulunduğunu, Meclis’ten geçse bile Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) takılacağını vurguladı.

TBMM Anayasa Komisyonu’nun CHP’li üyeleri tarafından kaleme alınan muhalefet şerhinde teklifle ilgili, “Cumhur İttifakı’nın gelecek seçimleri kazanma gereğine yönelik yasa önerisi, hukukun genel ilkelerine, demokratik hukuk devletinin gereklerine, Anayasa’nın hükümlerine çok yönlü olarak aykırıdır, siyasal etik ilkeleri ile de bağdaşmamaktadır. Türkiye’nin demokratik birikimi, sayısal çoğunluk yoluyla siyasal ve anayasal kazanımların boğulmasına izin vermeyecek derecede yoğun ve güçlüdür” denildi.

İktidarın seçim sistemini daha fazla oy ve sandalye kazanabilmek için değiştirmeye çalıştığını ifade eden İYİ Parti tarafından hazırlanan şerhte, “Seçimin güvenliğini tehlikeye atan, seçmen kütüklerinin oluşturulmasında ve seçmenlerimizin oy kullanmalarında uygulamada sıkıntı ve tereddütler yaratacak düzenlemeleri barındıran, seçimlerin yargı denetimi altında yapılması ilkesinden uzaklaşan düzenlemeleri içeren ve şu aşamada dahi kamuoyu nezdinde önümüzdeki seçimlerde şaibe yapılacağı algısı oluşturan teklif, geri çekilmelidir” ifadeleri yer aldı.

HDP’nin TBMM Anayasa Komisyonu üyesi milletvekilleri tarafından hazırlanan muhalefet şerhinde de “Anayasa’ya aykırılık” vurgusu yer aldı.

6’LI MASANIN GÜNDEMİ

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, DP ve Saadet Partisi liderlerinin ikinci buluşması önceki gün gerçekleşti. Liderler, AKP ve MHP’nin yeni Seçim Kanunu teklifini görüştü. İttifaktaki küçük partilerin adaylarının CHP ve İYİ Parti listelerinden aday gösterilmesi olasılığı ve sandık güvenliği konularında çalışma yapılması kararlaştırıldı. Toplantının ardından ortak bir açıklamaya imza atan liderler, yeni çalışma gruplarının kurulduğunu duyurdu. Masanın bir diğer gündemi ise ekonomik kriz oldu. 6 lider iktidara başta asgari ücret olmak üzere maaş artışları ve temel tüketim ürünlerinde KDV indirimi olmak üzere çok sayıda konuda "baskı" yapılmasını kararlaştırdı.

Altı muhalefet partisi lideri, görüşmenin ardından bir sonuç bildirgesine imza attı. “Birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan Seçim Kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerine yer verilen açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

“İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız. Hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma daha grubu oluşturduk. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz ve sürdürdüğümüz iş birliği, milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını artırmıştır.”