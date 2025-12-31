Muhalefet, uzun bir süredir verdiği önergelerle IŞİD faaliyetlerini soruyordu: Meclis’te kalan IŞİD soruları

Yalova’daki IŞİD operasyonu sırasında polislerin şehit olması, Meclis’te IŞİD’le ilgili verilen önergeleri yeniden gündeme getirdi. Meclis kayıtlarına göre; DEM Partili Meral Danış Beştaş 2024’te hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya terör örgütünün Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili sorular yöneltti.

Beştaş, Bakan Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, 2016’da Atatürk Havalimanı’nda 45 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davadaki IŞID’lilerin çoğuna tahliye ve beraat kararı verildiği iddialarını gündeme getirerek “Daha evvel de İstanbul mahkemelerinin ‘ikametgâhı belli olduğu ve kaçma şüphesi olmadığı’ gerekçesiyle serbest bıraktığı IŞİD mensupları nazara alındığında, IŞİD üyeleri için farklı bir hukuk mu uygulanmaktadır? IŞİD’li sanıklara yönelik cezasızlık algısının, yeni katliamlara neden olacağı gerçeği neden gözardı edilmektedir?” sorularını yöneltti.

TUNÇ VERİLERİ PAYLAŞMADI

Önergeye bu yılın Mayıs ayında dönüş yapan Tunç, diğer konularda olduğu gibi mahkemelerin bağımsız olduğunu söylemekle yetindi. Tunç, mahkemelerde verilen kararların hukuki dayanaklarına ilişkin bilgi bulunmadığını da söyledi. Tunç, “Yargılaması devam eden IŞİD üyelerinin sayısı nedir? Cezaevlerinde kaç IŞİD üyesi vardır? Haklarındaki beraat kararı verilen IŞİD’li sayısı nedir? Hâlihazırda kaç IŞİD üyesi hakkında yakalama kararı verilmiştir? Adli kontrol şartıyla serbest kalan IŞİD’li sayısı nedir?” gibi sorulara karşı bir veri paylaşmadı.

‘438 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL’

Beştaş, 2024’te Bakan Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede ise Türkiye’deki IŞİD yapılanmasına ve İstanbul, Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen saldırıya dikkat çekti. Beştaş “IŞİD’in diğer ülkelerdeki yapılanmaları için Türkiye’yi üs olarak kullandığı yönünde bilgiler ve kayıtlar bakanlığınızca tespit edilmiş midir? Sınır dışı edilen IŞİD’e mensup kişilerin sahte pasaportlarla yeniden Türkiye’ye giriş yaptıkları iddiaları doğrulanmış mıdır? Arama listenizde kaç IŞİD üyesi bulunmaktadır? Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde IŞİD evlerinden söz edilmekte olup bu konuda bakanlığınızca hangi çalışmalar yürütülmüştür? IŞİD üyelerinin sınır dışı edilmesi için hangi çalışmalar yürütülecektir?” sorularını yöneltti.

Bunun üzerine 2024’ün ilk 8 ayında örgüte 965 operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya “2 bin 328 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 546’sı tutuklanmış, 438’i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 20 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. 52’si bombalı eylem olmak üzere 70 terör eylemi engellenmiştir” bilgisini paylaştı.

‘GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIYOR’

Önergedeki “IŞİD evleri” gibi iddialar konusunda detaylı bilgi vermeyen Yerlikaya “Ülkemiz terör örgütleriyle ayrım gözetmeden, demokratik hukuk kuralları çerçevesinde etkin bir şekilde ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Terörle mücadele kapsamında elde edilen bilgilere ilişkin detaylı çalışmalar yapılmakta, gelen ihbarlar ilgili birimlerle anında paylaşılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır” demekle yetindi.