Muhalefet ve sendikalar, işçiye ‘işsizlik maaşı’ için daha fazla kaynak isterken, Meclis’e sunulan ‘torba teklifte’ farklı düzenlemeler yer aldı: İşverene ‘fondan’ destek!

İşten çıkarılan işçiler “işsizlik maaşı” alabiliyor. Ancak bunun için bazı şartlar aranıyor. İşsizlik maaşı ödemeleri ise sigortalı çalışanların brüt maaşlarından kesilen ve işveren ile devlet katkılarıyla oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan gerçekleştiriliyor. Muhalefet ve sendikalar yıllardır “işsizlik maaşının” artırılmasını, yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasını talep ediyor. Fon kaynaklarının işverenler için değil işçi için kullanılmasını talep ediyor.

İŞVERENE DESTEK

AKP’nin Meclis’e sunduğu “torba teklife” göre fondan işverenlere destek verilmeye devam edilecek. 2026 yılında uygulanmaya başlayan ve 2025 yılı sigortalı sayısını koruyan imalat sektörü işletmelerine teşvik ödemesi yapılmasını sağlayan destek mekanizması 2027 ve 2028’de devam edecek. Düzenleme ile imalat sektöründe kayıtlı istihdamın korunması, işgücü maliyetlerinin azaltılması ve üretim kapasitesinin desteklenmesi amaçlanıyor. Mevcut düzenlemede yer alan uygulama yapısı korunarak teşviklerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB üzerinden yürütülmesi, finansmanın ise İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına devam edilecek.

188 MİLYAR LİRA DESTEK

2026 yılında uygulamaya alınan teşvik kapsamında 2025 yılı sigortalı sayısını koruyan işletmelere sigortalı başı 3 bin 500 TL teşvik ödemesi yapılmıştı. Teşvik ile sektördeki işten çıkarmaların önüne geçilmeye çalışılmıştı. İşverenlere mali destek sağlanmıştı. Teşvik ve destekler kapsamında 2026 yılında toplam 51 milyar TL, 2027 yılında 62 milyar TL ve 2028 yılında 75 milyar TL olmak üzere toplam 188 milyar TL kaynak kullanılması öngörülüyor.

TURİZM İŞLETMELERİNE DESTEK

Teklifte yer alan başka bir düzenleme ile turizm işletmelerine sigorta prim desteği sağlanması amaçlanıyor. Sektörde sigortalı çalışan sayısı yaz sezonunde artarken, sezon bitiminde azalıyor. İktidarın torba teklife yönelik hazırladığı “etki analizinde”, düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu şöyle açıklandı:

“Komşu ülkelerde yaşanan siyasi gelişmeler, güvenlik riskleri ve çatışma ortamı turizm talebini ve rezervasyon kararlarını doğrudan etkileyebilmekte, bu durum işletmelerin maliyet yönetimi ve istihdamı sürdürme kapasitesi üzerinde ilave baskı oluşturmaktadır. Bu sebeplerle, sektörde oluşan maliyet baskısının azaltılması amacıyla turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerine 2026 yılı mayıs-aralık döneminde geçici ve hedefli bir prim desteği mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır.”

PRİM DESTEĞİ VERİLECEK

Torba teklifteki düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerine ait işyerlerinde mayıs ila aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olarak, sigortalıların prim ödeme gün sayısı esas alınarak günlük 116.67 TL, 30 prim günü için aylık yaklaşık 3 bin 500 TL tutarında prim desteği sağlanması öngörülüyor.

2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde toplam 1 milyon 733 bin 147 sigortalı üzerinden yaklaşık 5.36 milyar TL harcama yapılacağı hesaplanıyor. Düzenleme için kaynak ise bu işyerlerinin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek üzere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.