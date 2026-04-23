Muhalefetin teklifleri reddediliyor, ortağınkiler bekliyor: İktidar kimseyi dinlemiyor

Son dönemde yaşanan silahlı saldırılardan sonra okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla ilgili taleplerin dinlenmemesi eleştirilirken, muhalefetin Milli Eğitim Bakanlığı’nın dışındaki bakanlıklar için bütçe görüşmelerinde çocuklara yönelik verdiği diğer önergeler de reddedildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında bağımlılıkla mücadele bütçesinin artırılması önerisi iktidar tarafından destek görmezken; Aile Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde de öksüz ve yetimlere destek için verilen bütçenin yükseltilmesi için sunulan önerge kabul görmedi. Çalışma Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlaması Programı için 100 milyon TL’lik bir bütçe ayrılması için verilen önerge reddedildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan medyadaki şiddetin üzerine gideceklerine yönelik açıklamalar yapsa da Meclis’te RTÜK’ün bütçesi görüşülürken muhalefetin “televizyon yayınlarında artan seviyede argo dil kullanımı; magazin formatlarında şiddet, mobbing, kadın ve çocuk istismarı çağrışımı içeren içerikler, kumar ve bahisin normalleştirilmesi ve Üst Kurulun bunlara karşı caydırıcı olamamasıyla” ilgili eleştirileri iktidardan karşılık bulamadı.

ORTAĞIN TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Muhalefet önerilerinin dinlenmediğini söylerken iktidarın ittifak ortağı MHP’nin milletvekillerinin verdiği yasa teklifleri de Meclis’in komisyonlarında kaldı. Örneğin MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk’ün iki aydır Meclis’te bekleyen yasa teklifinde “Türk vatandaşı olan annelere, çocukları 18 yaşını doldurana kadar aylık olarak her bir çocuk için net asgari ücret tutarının dörtte biri oramnda destek ödemesi yapılır” önerisi yer alıyor.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in Aralık 2025’ten beri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bekleyen teklifinde ise sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin akıllı cihazlara erişiminin kolaylaştırılması için Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnaları getirilmesi isteniyor. Özdemir’in geçen yılın ekim ayından beri görüşülmeyi bekleyen bir diğer yasa teklifinde de 0-3 yaş bebeklerin sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın özel sağlık kuruluşlarından ücretsiz faydalanması öngörülüyor.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy’un iki yıldır Plan ve Bütçe Komisyonu’nda duran yasa teklifinde de devlet memurlarının 0-6 yaş grubuna giren çocukları için iş yerlerine kreş ve gündüz bakımevi kurma zorunluluğu getirilmesi ve memurlara her çocuk için her ay kreş ödeneği verilmesi öneriliyor.