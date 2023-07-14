Muhammed Nur Kasadar'ın Milli Gazete yazarı babası: Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gitti

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nur Kasadar Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan Mustafa Kasadar, "Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Bizim üzüntümüz, muameledir" dedi.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:38
Muhammed Nur Kasadar'ın Milli Gazete yazarı babası: Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gitti
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Bayrampaşa’da öldürülen Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nur Kasadar için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Muhammed Nur Kasadar’ın babası Mustafa Kasadar, Amcası Mehmet Kasadar yakın dostlarının taziyelerini taziyelerini kabul etti. 

“BURADA BİZİ ÜZEN YAPILAN MUAMELEDİR”

Cenazede konuşan Baba Mustafa Kasadar, “Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, iman etmişiz 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür vermiş. Buna üzüntümüz yok. Allaha teslim olmuşuz. Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız bir şey yok derdim. Burada bizi üzen yapılan muameledir” dedi.

Oğlunun katilinin borç bataklığına batan biri olduğunu söyleyen Kasadar, “Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi. Bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun katilidir. Bunu söylüyorum, başka bir şey yok. Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Peygamberimizin (s.a.v.) müjdesidir. Bizim üzüntümüz, muameledir. Çocuğumuzun bedenini bütün olarak alamadık” şeklinde konuştu.

Muhammed Nur Kasadar’ın cenazesi Eyüpsultan Necatibey Mezarlığına defnedilmek için götürüldü.


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