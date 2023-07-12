Bayrampaşa’da dondurucunun içerisinde parçalanmış ceset bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da bir evde dondurucu içerisinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Polis ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 15:35
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İstanbul'da bir apartman dairesinde parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu.

Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ceset olduğu yönünde ihbar üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti.

Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı. 

Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu. Ceset parçalarının bulunduğu daire mühürlendi. 

Cesedin saklandığı derin dondurucunun da  inceleme yapılmak üzere kriminal incelemeye götürüldüğü öğrenildi.

"PARÇA PARÇA ÇIKARILDI"

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.


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