Muharrem İnce: Bu iktidarı da bu muhalefeti de beraber göndereceğiz

05 Şubat 2022 Cumartesi, 12:57

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla İzmir'e geldi. Program kapsamında gençlerle buluşan İnce, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnce, İzmirli seçmenlere seslenerek, "Değerli İzmirliler, AK Parti'yi sevmiyorsunuz, mecburiyetten oy veriyorsunuz biliyorum. Ama artık mecbur değilsiniz. Seçeneksiz değilsiniz. Memleket Partisi burada. Yüreğimizi, gönlümüzü açtık gelin kaydolun. İzmir en umutlu olduğum kent. Biz burada birinci parti olacağız. Şu anda 7-8 partinin tek projesi, iktidar partisini yenmek. İnsanın başka projesinin olması lazım. 100 yıllık parti ekonomiyi yeni kurulmuş bir partiye bırakmış. Özgüven yok ortada. Bu iktidarı da bu muhalefeti de beraber göndereceğiz. Bizim projemiz bu" dedi.

'20 YILDA ENFLASYON 19 PUAN ARTTI'

Enflasyona değinen İnce, "Memleket yangın yeri. Halkımız derin bir yoksulluk yaşıyor. TÜİK verilerine göre açıklanan enflasyonun çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Erdoğan, iktidara geldiğinde enflasyon 29,7 idi. 2001 krizine rağmen bu rakam vardı. 20 yılda 19 puan enflasyonu arttırdı. Türkiye'de zam şampiyonu elektrik oldu. Muhalefet partilerine gerek yok. Faturalar muhalefet partisi zaten. Faturalar muhalefet yapıyor. Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur. 3,5 yıl önce fizikçi Muharrem dedi ki, 'Erdoğan seçilirse dolar yükselir, Muharrem seçilirse dolar düşer.' O da 'Ver yetkiyi gör etkiyi' dedi. Sonuçta geldiğimiz nokta, dolar 13,5 lira. Devleti şirket gibi yöneteceğini söylemişti. Yönetti ve batırdı. Şirketin sahibi siz olsanız ne yaparsınız? Bu CEO'yu görevden alırsınız. O zaman milletimizin yapması gereken budur" diye konuştu.

'HER ŞEY UÇMUŞ'

Ocakta memurun alacaklı hale geldiğini söyleyen Muharrem İnce, "'Köpüğü, müsilajı biz çözeriz' dedi. Sorunun sebebi kendisi. Milli gelir hesaplama yöntemlerini değiştirerek kağıt üzerinde milleti zenginleştiriyor. TÜİK'e göre gıda enflasyonu yüzde 55. Sepetteki ağırlığını 25,94'ten 25,34'e düşürüyor. Hain arıyorsanız burada. Gıda enflasyonunun sepetteki ağırlığını neden düşürüyorsun? Arttırman gerekirken düşürüyorsun çünkü, 'Enflasyonu düşük göster' diye talimat geldi. Konut, kira, doğal gaz, elektrik her şey uçmuş; 15,36 iken 14,11'e düşürüyorsun. Bu hainliktir. Bunlar yargılanmalıdır. Memleket Partisi'nin iktidarında halkımıza yalan söylediği için TÜİK yetkililerini yargının önüne çıkaracağız. Zamdan indirim yaptılar. Gerçeklerin üstünü kapatıyorlar. Şu TÜİK var ya TÜİK, bunların yatacak yeri yok. Çocukça işler yapıyorlar. Sonra da çocuğun eline mikrofon verip, söylememesi gereken şeyleri söyletiyorlar" diye konuştu.

'KÜFREDİYORLAR DAVA AÇAMIYORUZ'

Faiz oranlarına dikkat çeken İnce, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük faizcisi Erdoğan'dır. Akıl tutulması mı desek, koltuk sevdası mı, kibir mi desek hepsi var. Bilimden uzaklaşma var, işletme körlüğü var siyasi tükenmişlik var. Çocukluğumuzda gördüğümüz ekmek, benzin kuyruklarını tekrar görür olduk. Türkiye'de faturalar kirayı geçti. Memleket Partisi olarak söz veriyoruz. Erdoğan'ın sayaçlarını sökeceğiz. Enerji güvenliğimiz kalmadı. Elektrik, enerji, doğal gazda dışa bağımlıyız. Enerjiden dışa bağımlılığımız yüzde 70,1'dir. Gübre, ilaç, buzağı ithal. Yapılacak bir tane iş var. Milletimizin rahatlaması için gıda ürünlerindeki KDV'yi sıfırlamaktan başka çare yok. 'Açtığım her davayı kazanıyorum' diyor. Biz dava açamıyoruz. Küfrediyorlar bize, polis, 'Bulamadım' diyor, savcı takipsizlik veriyor. Hukuka inanan insanın bundan utanması lazım. Silah satanlar barış istemez, ilaç satanlar sağlık istemez. Din satanlar bilim istemez, hırsızlık yapanlar hukuk istemez. Hukuk herkese lazım"

'YURT DIŞINA GİDİN AMA STAJ İÇİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından söz eden İnce, "Bir günkü konuşmasında, 'Dünya lideriyim' diyor. Başka bir gün, 'Faiz lobisi' diyor, başka bir gün 'Dış güçler' diyor. Sen dünya lideriysen dış güçler sana ne yapabilir ki? Bence lider değil. Türkiye'nin devletine, Merkez Bankası'na, TÜİK'e yeniden güvene ihtiyacı var. Bağımsız yargı, üretim seferberliği başlatılmalı. Acilen su kanunu çıkarmalıyız. 3-5 sene sonra suyla ilgili başımız belada. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Nitelikli eğitimi konuşmalıyız. Dijital teknolojiyi konuşmalıyız. Mülakatlar artık rezalet boyutuna geldi. İmam alırken bile mülakatta torpil yapıyorlar. Öncelikle sektörlerimizi turizmi, tarımı, sanayiyi konuşmalıyız ve bunları siyasetin gündeminde tutmalıyız. Hukukun üstünlüğünde 128 ülkede 107'nciyiz. Eğitimin kalitesinde 99'uncu sıradayız. Fırsat eşitliğinde 118'inci sıradayız. Hekimlerimiz, pilotlarımız ülkeyi terk ediyor. Öğretmen bir ağabeyleri olarak onlara şunu söylemek istiyorum. Yurt dışına gidin ama staj için gidin. Umutlarınızı yeşertin, Memleket Partisi'ne üye olun" ifadelerini kullandı.

'İKTİDAR DA MUHALEFET DE MİLLETİ KANDIRIYOR'

Seçmenlere seslenen İnce, "Artık Erdoğan yorulmuştur, gerçekliğini yitirmiştir. Artık memlekete fayda gelmez. O artık saraylı. O ejder meyveli smoothie yiyor. Pahalı saatleri var, dolarları var. Ondan size hayır gelmez. O millete fatura kesiyor ya millet de ona fatura kesecek. İktidar da muhalefet de milleti kandırıyor. İkisi de demokrasi istemiyor. Muhalefet demokrasi istiyormuş gibi yapıyor. Demokrasi isteyen önce Siyasi Partiler Yasası'ndan başlar. Genel başkan diktatörlüğünü sonlandırmadan, Siyasi Partiler Yasası'nı değiştirmeden Türkiye'ye demokrasi gelmez" dedi.