Muharrem İnce "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Uşak'ta hakim karşısına çıktı

22 Şubat 2022 Salı, 17:50

Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada ifade veren İnce, hakimin sorusu üzerine, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerin arkasında olduğunu ve her zaman bağımsız yargıya inandığını belirten İnce şöyle devam etti:

"Her zaman söylediklerimin arkasındayım. Eğer 2018 yılında Cumhurbaşkanı seçilseydim, bu kürsüye dokunulmazlığı olmadan bir cumhurbaşkanı olarak gelip kendim sanık olarak ifade verecektim. Bağımsız yargıya bu şekilde dönüş olacağı düşüncesindeyim. Bu benim hayalimdi, bunu gerçekleştireceğim"

Duruşmada Erdoğan'ın avukatı Ahmet Azat Kolbasar, İnce'nin hakaret suçunu işlediğinin kesin olduğunu belirterek "Suçun yasal unsurları oluşmuştur. Sanık, Cumhurbaşkanı'na hitap ederek ifadeler kullanmıştır. Bizce suç sübuta ermiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kolbasar, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarını da emsal gösterdi.

ERTELENDİ

Hakim, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İnce, parti otobüsüyle vatandaşları selamlayarak kentten ayrıldı.

Muharrem İnce'nin, CHP milletvekili olduğu 2016'da, partinin Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 Eylül 2020'de Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. İnce, davaya ilişkin bu yıl 8 Şubat'ta Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesinde talimatla ifade vermişti. İnce, hakaret kastı taşımadığını, ilerleyen duruşmalarda Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesine giderek asıl savunmasını orada yapacağını bildirmişti.