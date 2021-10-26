Muharrem İnce: Göreceksiniz; birinci parti olacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İnegöl ilçe başkanlığının açılışına katıldı.

Burada konuşan İnce, “Bizler gönüllülerle kurulmuş bir partiyiz. Türkiye’nin her bir yerinde örgütleniyoruz. İlkelerimiz basit. Geçmişimizle, tarihimizle kavga etmeyeceğiz. Biz geleceğe bakacağız. Kuantum diyeceğiz, nanoteknoloji diyeceğiz. Biz bunları konuşacağız. Fatih Sultan Mehmet’le Atatürk’ü kavga ettirmeyeceğiz. İkisi de bizim. Mehter marşıyla, İnönü marşını kavga ettirmeyeceğiz. İkisi de bizim. Başı açık kızlar da bizim, başı kapalı kızlar da bizim. Hepsi bizim evladımız” dedi.

Gençler, öğrenciler size sesleniyorum, sakın ha memleketi terk etme iddialarını bırakın. Memleketi terk etmek yok. Bu memleket bizim, bu bayrak bizim, bu toprak bizim. Memleketimize sahip çıkacağız. Yanan ağaçların yerine yenisini dikeceğiz."

"Bizim partimizde Mustafa Kemal diyemezsin. Bizim partimizdeki adı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Biz diğerlerinden farklıyız. Bizde parti içi demokrasi var. Bu demokrasiye alışacağız.

Partide demokrasi yapmayanlar, Türkiye’ye demokrasiyi getiremezler. Bir insan düşünün, ‘her gün çocuklarınıza süt içirin’ diye laf ediyor ama kendi çocuklarına süt getirmiyor. Sen kendi partinin evlatlarına demokrasiyi çok görüyorsun, 85 milyona demokrasi vaat ediyorsun. Palavra bu. Bunlardan toptan kurtulmamız lazım. Her birinden.

Buradan çıkışın yolu, hukuk devleti. Türkiye hukuk devleti olmalı. Türkiye’nin mahkemelerine sadece Türkler değil, ABD’liler, Ruslar, Japonlar, herkes güvenmeli.

Türkiye’de bir kamu ihale kanunu çıkarmalıyız. Rekabete açık, şeffaf. Herkesin güvendiği. Türkiye’de Merkez Bankası’nı bağımsız yapmalıyız. Bunu başaracağız. Bakın göreceksiniz. Birinci parti olacağız.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek, açılışı yapılan parti binasının balkonuna çıkan İnce, beyaz güvercin uçurdu."