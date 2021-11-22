Muharrem İnce, Merkez Bankası'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 15:05
Muharrem İnce, Merkez Bankası'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan İnce, "Memleket sahipsiz değildir" diyerek, "Kanunun  kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına, dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduk" notunu düştü.

Merkez Bankası'nın perşembe günü yaptığı faiz indiriminin ardından Türk Lirası tarihi düzeyde değer kaybetmiş, lira karşısında dolar 11,29 seviyesine yükselmişti. 


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