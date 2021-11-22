Muharrem İnce, Merkez Bankası'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan İnce, "Memleket sahipsiz değildir" diyerek, "Kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına, dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduk" notunu düştü.
Memleket sahipsiz değildir!— Muharrem İNCE (@vekilince) November 22, 2021
Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına, dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduk. pic.twitter.com/32V7rDS5tC
Merkez Bankası'nın perşembe günü yaptığı faiz indiriminin ardından Türk Lirası tarihi düzeyde değer kaybetmiş, lira karşısında dolar 11,29 seviyesine yükselmişti.
Video Haberler
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Meclis'te 'Sedat Peker' kavgası
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Fakıbaba'nın evine baskın iddiası