Muharrem İnce, Merkez Bankası'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 15:05

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan İnce, "Memleket sahipsiz değildir" diyerek, "Kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına, dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduk" notunu düştü.

Memleket sahipsiz değildir!



Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına, dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunduk. pic.twitter.com/32V7rDS5tC — Muharrem İNCE (@vekilince) November 22, 2021

Merkez Bankası'nın perşembe günü yaptığı faiz indiriminin ardından Türk Lirası tarihi düzeyde değer kaybetmiş, lira karşısında dolar 11,29 seviyesine yükselmişti.