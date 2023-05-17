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Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye düzenlenen kara propagandaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde Ozan Özgür D. isimli şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:57
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Sosyal medyada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye başlatılan kara propagandayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'tehdit’, ’şantaj’, ’kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’, ’özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ’belgede sahtecilik’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 14’ü yakalanmıştı.

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi. Şüphelilerin soruşturma savcısına ifade vermesi sonrası M.A.C., savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. 13 şüpheli ise sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1 TUTUKLAMA

Sulh ceza hakimliği 12 şüphelinin daha adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, şüphelilerden Ozan Özgür D. tutuklandı. Veli K.’ye ise ev hapsi verildi.


Muharrem İnce Memleket Partisi Soruşturma

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