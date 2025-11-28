Muhittin Böcek: 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum

Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 5 Temmuz’da tutuklanmıştı. 7 Temmuz’daysa görevden uzaklaştırılmıştı.

Cezaevinde tutulan Muhittin Böcek, X hesabından şimdiye kadar altı defa hastaneye kaldırıldığını belirtip “Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum” dedi.

"GELDİĞİMDE 12 İLAÇ KULLANIYORDUM, DÜN İTİBARİYLE 22 İLAÇLA..."

Muhittin Böcek’in açıklaması şöyle:

"Sizleri sevgi ve hasretle selamlıyorum.

Dört duvar arasında 145 gündür sessizce yürüttüğüm onurlu mücadelemin sesini duyurmak için yazıyorum. 6. defa hastaneye sevk edildim. Cezaevine geldiğimde 12 ilaç kullanıyordum, dün itibariyle 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum.

Bu süreçte sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta ve durumum artık sadece hukuki değil, aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmüş durumda. Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum.

Bu satırların sadece benim değil; hukukun, vicdanın, insanlığın sesi olarak duyulmasını diliyorum. Adalet bazen gecikir, bazen sınanır ama er ya da geç yerini bulur. Adalete olan inancımdan bir an bile vazgeçmeyeceğim."