Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve bir belediye çalışanı hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan seçilmiş Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başdanışmanı C.O. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki isim sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan C.O. ve B.K, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, dün gece saatlerinde Antalya'daki evlerinde gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen iki isim İstanbul'a getirilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.