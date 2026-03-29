Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muhittin Böcek’in özel kalem personeli Yasin Yellice'ye tutuklama

29.03.2026 16:04:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
Takip Et:
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in özel kalem personeli Yasin Yellice Antalya’da gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yellice için tutuklama kararı verildi.
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “rüşvet” iddiasıyla 2 şoförünün tutuklamamasının ardından, özel kalem personeli Yasin Yellice, dün Antalya’da gözaltına alındı.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve iki şoförün tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yellice, bugün Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ, HAKİM TUTUKLADI

Yasin Yellice, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
 
Yellice İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına almasının ardından, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlgili Konular: #Operasyon #Muhittin Böcek #Antalya Büyükşehir Belediyesi