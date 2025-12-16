Muhittin Böcek'in son ifadesi alınacak

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, iddianamenin tamamlanabilmesi için tutuklu şüphelilerin son ifadeleri alınacak.

Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya'nın ek ifadelerinin alınmasının ardından iddianamenin tamamlanması bekleniyor.

Şüphelilerin ifadeleri, Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda alınacak.

SAĞLIK SORUNLARINA RAĞMEN TAHLİYESİ YAPILMADI

Cezaevindeki Muhittin Böcek, 6 Aralık tarihinde acilen hastaneye kaldırıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Muhittin Böcek'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili "Ne olmalı, daha ne yaşanmalı tahliye için? Göz göre göre sürdürülen ağır bir sorumsuzlukla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanmıştı.