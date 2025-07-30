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Muhittin Böcek’ten Antalya’ya mesaj: ‘Dört duvar arasındayım ama gelişmeleri yakından takip ediyorum’

Muhittin Böcek’ten Antalya’ya mesaj: ‘Dört duvar arasındayım ama gelişmeleri yakından takip ediyorum’

30.07.2025 18:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muhittin Böcek’ten Antalya’ya mesaj: ‘Dört duvar arasındayım ama gelişmeleri yakından takip ediyorum’

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya üzerinden hemşehrilerine bir mesaj gönderdi.

Böcek sosyal. Medya hesabındaki paylaşımında; “Sevgili hemşehrilerim, dört duvar arasında olsam da Antalya’mda neler oluyor yakından takip ediyorum. Birkaç basın yayın kuruluşunun ilkesiz, mesnetsiz haberler yaptıklarını görüyorum.  Sahil ihalesi süresinin az kalmasından dolayı olduğunu kamuoyu bilmektedir. Sırasıyla kamuoyuna doğru bilgilendirme yapacağım. Sevgiler, selamlar” dedi.

 

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