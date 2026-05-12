Muhittin Böcek ve oğlunun ifadeleri 9 saat sürdü: ‘Gerekeni yap talimatı verdim’

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan başkan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için pazar günü öğle saatlerinde adliyeye getirildiler. Sanıkların ifadesi dokuz saat sürdü.

Gökhan Böcek ifadesinde, CHP lideri Özgür Özel’in talimatıyla kendisini Veli Ağbaba’nın aradığını, babasının yeniden aday gösterilmesi için 1 Milyon Avro istediğini tekrar etti, babasının da bunun üzerine “Gereğini yap” dediğini iddia etti. Gökhan Böcek, 1 Milyon Avro’yu bir aracı üzerinden Ağbaba’ya teslim ettiği şeklindeki ifadesini tekrarlarken, Özel Antalya’ya geldiğinde, kendisine 200 bin dolar teslim ettiğini öne sürdü.

Gökhan Böcek ayrıca “Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Son dönemde ise biz genel merkeze verdik” ifadelerini kullandı. Başkan Böcek ise Özel’in sözleri sonrasında adaylık çalışmaları için yardım talepleri konusunda gereğini yapması için Gökhan’dan istekte bulunduğunu öne sürdü. Muhittin Böcek, “Oğluma 1 milyon Avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur” dedi. Böcek, 39 gün önce “1 kuruş para verdiysem şerefsizim” diyerek itirafçı olacağı iddialarını reddetmişti.