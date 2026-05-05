Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından ve bir dönem Trabzonspor’nda başkan yardımcılığı görevini üstlenen Muhittin Fisunoğlu hayatını kaybetti. Peki, Muhittin Fisunoğlu kimdir? Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Fisunoğlu neden öldü?

MUHİTTİN FİSUNOĞLU KİMDİR?

1928 yılında Tokat’ta doğdu. 1946 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden 1948 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu’ndan 1958 yılında Harp Akademisi’nden 1962 yılında Fransız Harp Akademisi’nden mezun oldu. 1974 yılına kadar çeşitli kıt’a karargâh Harp Akademileri Öğretmenliği görevleri ile Şam ve Beyrut Askeri Ataşeliği görevlerinde bulundu.

1974 yılında Tuğgeneral 1978’de Tümgeneral 1982’de Korgeneral ve 1987’de Orgeneralliğe yükseldi. Tuğgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Teşkilat ve Harekat Daire Başkanlığı ve 4 ncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Tümgeneral rütbesi ile 28 nci Piyade Tümen Komutanlığı Genelkurmay Teşkilat ve Eğitim Daire Başkanlığı Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Harekat Başkanlığı 5 nci Kolordu Komutanlığı Harp Akademileri Komutan Kara Yardımcılığı ile Milli Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Orgeneral rütbesinde Ege Ordu ve 1 nci Ordu Komutanlığı görevlerini üstlendikten sonra 01 Ocak 1991 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı ve bu görevi 30 Ağustos 1993 tarihine kadar yürüttü.

Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in görev süresi dönemin Başbakanı Tansu Çiller tarafından uzatılınca Fisunoğlu 30 Ağustos 1993 tarihinde emekli oldu.

Olaylar

4 Kasım 1992 tarihinde Dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Fisunoğlu, 1. Ordu Komutanı İsmail Hakkı Karadayı ve 3. Kolordu Komutanı Hikmet Köksal'a İstanbul, Hasdal'daki 26. Zırhlı Tugayı denetlemiş, daha sonra erlerle yemek yedikten sonra gazinoya geçen komutanlara Türk kahvesi ikram edilmiş ancak kahvelere PKK'lılar tarafından siyanür katıldığı anlaşılmış, suikast girişiminde bulunan kişileri yakalamak için operasyonlar başlatılmış, suikast girişimi başarısız olmuş,Doğan Güreş'in PKK'ya karşı dönemin hükûmetiyle topyekûn mücadele başlatıldığını vurguladığı genelkurmay başkanlığı döneminde Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdürmekteydi.

Fisunoğlu silahlı kuvvetlerden emekliliğinin ardından yönetim kurulu üyesi olduğu Sümerbank'ta 1998 yılının Kasım ayında işe başlamış ancak bankada yolsuzluklar ve usulsüzlükler soruşturması sonrası devlet tarafından Sümerbank'a el konulmuş, eski Orgeneral Fisunoğlu bankanın yönetiminde olduğu için yargılanmış ve bir dönem yurt dışına çıkma yasağı almıştır.

Bir dönem birlikte çalıştığı Doğan Güreş, İsmail Hakkı Karadayı, Vural Bayazıt ve Halis Burhan tarafından kendisine şantaj mektubu yazıldığını iddia ederek bu isimlere dargın olduğunu söylemiştir.

Diğer uğraşları

Fisunoğlu askerliği yanı sıra kendi bestelediği şarkılarıyla da bir dönem dikkat çekmiştir.

Özel yaşamı

Muhittin Fisunoğlu evli ve iki çocuk babasıdır. Fransızca bilmektedir.