Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser konseri neden iptal edildi?

4.05.2026 15:57:00
Haber Merkezi
Mustafa Keser'in yaşamı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Kayseri'de yapacağı konseri iptal edilen sanatçının konserinin neden iptal edildiği merak ediliyor. Peki, Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser konseri neden iptal edildi? İşte ayrıntılar...

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser 1945 yılında Elazığ'ın Maden ilçesinde doğdu. İlk ve Orta tahsilini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır "Ziya Gökalp" ve Sivas "4 Eylül Lisesi"'nde tamamladı.

Babası Cemil Keser çok iyi keman yapar ve çalardı. Baba ve baba tarafı akrabalarında sanat kabiliyetleri üst düzeyde olduğundan kendisi de bu kabiliyetlerden nasibini almış, ortaokul ve özellikle lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrendi.

Liseden sonra tahsiline devam edemediği için kendisine müziği meslek olarak seçti. Bu nedenle İstanbul'a gitti. 

Askerliği dolayısıyla İstanbul'dan ayrılıp, askerliğinin acemiliğini Manisa, kalanını İzmir Narlıdere'de bitirdi. İzmir'de de müzik camiasında iyi bir yer edinmesi sebebiyle askerden sonra İzmir'e yerleşti. 

15 yıl boyunca birçok ses ve saz sanatçısı üstatlarıyla (Bekir Sıtkı Sezgin, Cinuçen Tanrıkorur, Kadri Sençalar, Ercüment Batanay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Safiye Ayla, Sabite Tur gibi) birlikte çalıştı, Münir Nurettin Selçuk'a da tanbur çalma şerefine erişti.

1975 yılında TRT kurumunun açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazandı, 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yaptı.

1982 yılında yine TRT kurumunun açtığı yetişmiş sanatçı sınavını bu kez Türk Sanat Müziği dalında kazanıp, TRT İzmir Radyosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başladı.

1995 yılında, Dünya'da ilk defa yapılan (Canlı yayında şarkı istekleri) bir programa imza atarak HBB televizyonunda "Mustafa Keser ve İstekleriniz" isimli programına başladı.

MUSTAFA KESER KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Mustafa Keser’in bir konserinde anlattığı fıkra nedeniyle başlayan tartışmalar, Kayseri’de planlanan konserinin iptal edilmesine yol açtı.

Sanatçı, sahnede fıkra anlatırken kullandığı “Kayseriliyle Yahudinin farkı mı var oğlum" sözlerine gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

