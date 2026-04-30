Seda Selek, hafta içi her sabah sunduğu 'Neden-Sonuç' programının bugünkü yayınının sonunda Halk TV'den ayrıldığını duyurarak çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Peki, Seda Selek kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Selek Halk TV'den neden ayrıldı?

SEDA SELEK KİMDİR?

1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ve aslen Karslı olan Seda Selek, Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun oldu. 1999’da Kuşdili Eğitim Merkezi’nde TRT spikerleri, tiyatrocular ve seslendirme sanatçılarından altı ay boyunca diksiyon ve spikerlik eğitimi aldı.

2000 yılında Number One TV’de sunuculuğa başlayan Seda Selek, ardından 24 TV’de “Kadınlar Meclisi” ve “Günün Manşeti” programlarını sundu.

TGRT Haber, TV8 ve Haber Global gibi önemli kanallarda sunucu ve moderatör olarak görev yaptı.

Selek 2021 yılında Halk TV’ye geçti. Kanalın “Gündem Özel” programının sunuculuğunu yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Üç yıl boyunca sürdürdüğü Halk TV dönemine kısa bir ara verdikten sonra kanala geri döndü.

Dönem dönem de Halk TV’de ana haber sunan Selek, İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi ile telefon görüşmesinin Halk TV’de yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

SEDA SELEK HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Selek, Halk TV'den ayrılmasıyla ilgili özel bir sebep belirtmedi ve "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" dedi.

Selek, ekip arkadaşlarının yanı sıra program ortağı Mehmet Tezkan'a da teşekkür etti.