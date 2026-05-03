Kaan Sertdemir henüz 28 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren komedyen ani ölümüyle sevenlerini ve yakın çevresini derinden sarstı. Peki, Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Komedyen Kaan Sertdemir neden öldü?

KAAN SERTDEMİR KİMDİR?

1996 yılında dünyaya gelen Kaan Sertdemir, sahne tozunu ilk kez lise döneminde yuttu. 2011 yılında Moliere’in dünyaca ünlü eseri "Cimri" ile profesyonel adımlarını atan sanatçı, üniversite eğitimi sırasında ODTÜ Oyuncuları bünyesinde çalışmalarına devam etti. 2015 yılında Dukovski imzalı "Barut Fıçısı" oyununda sergilediği performansla dikkat çeken Sertdemir, Yasin Yürekli’nin atölye çalışmalarına katılarak oyunculuk disiplinini geliştirdi. Genç komedyen, son yıllarda stand-up gösterileriyle adından söz ettiriyordu.

KAAN SERTDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

komedyen ve oyuncu Kaan Sertdemir, 28 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, üyesi olduğu Oyuncular Sendikası ve kurucu ekibinde yer aldığı TuzBiber Komedi Kulübü duyurdu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.