Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Komedyen Kaan Sertdemir neden öldü?

Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Komedyen Kaan Sertdemir neden öldü?

3.05.2026 13:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Komedyen Kaan Sertdemir neden öldü?

Genç komedyen Kaan Sertdemir 28 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Komedyen Kaan Sertdemir neden öldü?

Kaan Sertdemir henüz 28 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren komedyen ani ölümüyle sevenlerini ve yakın çevresini derinden sarstı. Peki, Kaan Sertdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Komedyen Kaan Sertdemir neden öldü?

KAAN SERTDEMİR KİMDİR?

1996 yılında dünyaya gelen Kaan Sertdemir, sahne tozunu ilk kez lise döneminde yuttu. 2011 yılında Moliere’in dünyaca ünlü eseri "Cimri" ile profesyonel adımlarını atan sanatçı, üniversite eğitimi sırasında ODTÜ Oyuncuları bünyesinde çalışmalarına devam etti. 2015 yılında Dukovski imzalı "Barut Fıçısı" oyununda sergilediği performansla dikkat çeken Sertdemir, Yasin Yürekli’nin atölye çalışmalarına katılarak oyunculuk disiplinini geliştirdi. Genç komedyen, son yıllarda stand-up gösterileriyle adından söz ettiriyordu.

KAAN SERTDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

komedyen ve oyuncu Kaan Sertdemir, 28 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, üyesi olduğu Oyuncular Sendikası ve kurucu ekibinde yer aldığı TuzBiber Komedi Kulübü duyurdu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

İlgili Konular: #oyuncu #komedyen #Kaan Sertdemir

İlgili Haberler

Lorna Hajdini kimdir? JP Morgan Yöneticisi Lorna Hajdini kaç yaşında?
Lorna Hajdini kimdir? JP Morgan Yöneticisi Lorna Hajdini kaç yaşında? Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JPMorgan, üst düzey yöneticisi Lorna Hajdini'nin cinsel istismar iddialarıyla gündeme geldi. Peki, Lorna Hajdini kimdir? JP Morgan Yöneticisi Lorna Hajdini kaç yaşında?
Seda Selek kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Selek Halk TV'den neden ayrıldı?
Seda Selek kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Selek Halk TV'den neden ayrıldı? Seda Selek, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Yıllardır sunduğu 'Neden-Sonuç' programının bugünkü yayınının sonunda kanaldan ayrılma kararını duyuran Selek, "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" dedi. Peki, Seda Selek kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Selek Halk TV'den neden ayrıldı?
Moulay Youssef kimdir? Fas Sultanı Moulay Youssef kaç yaşında? Fas Sultanı Moulay Youssef Cem Yılmaz'a mı benziyor?
Moulay Youssef kimdir? Fas Sultanı Moulay Youssef kaç yaşında? Fas Sultanı Moulay Youssef Cem Yılmaz'a mı benziyor? Fas tarihinin 20. yüzyıl başlarındaki en etkili isimlerinden biri olan Sultan Moulay Youssef, Cem Yılmaz'a benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Peki, Moulay Youssef kimdir? Fas Sultanı Moulay Youssef kaç yaşında? Fas Sultanı Moulay Youssef Cem Yılmaz'a mı benziyor?