Muhsin Yazıcıoğlu davası ertelendi

Yayınlanma: 16.10.2024 - 17:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 17:00

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 25 Mart 2009’da geçirdiği şüpheli helikopter kazası, Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yapılan ve 19 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü duruşması, adaletin hâlâ sağlanmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve Yazıcıoğlu ailesinin yakınları katıldı. Duruşmada, sanık Davut Uçum, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Sevgi Kılıç ile MYP Genel Başkanı Remzi Çayır da duruşmayı takip etti.

Sanık Uçum, daha önce sunduğu delillerin birbirini teyit ettiğini belirterek, "Gökhan Şahin Sönmezateş'in beyanlarının mahkemeye getirilmesini talep ediyorum" dedi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise, "Bu suikast, Cumhuriyet tarihinin en profesyonel suikastıdır" ifadelerini kullandı.

SANIK SAVUNMALARI DİNLENDİ

Sanık Yüksekkaya, "15 yıldır mahkeme mahkeme dolaşıyorum. Olayın sorumluları dışarıda dolaşıyor. Benim konuyla hiçbir alakam yok. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili dosyasının sonuçlanmasını beklemek üzere duruşmayı 14 Şubat 2025 tarihine erteledi.

"CİNAYET Mİ, SUİKAST MI OLDUĞU NETLEŞMİŞ DEĞİL?"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Yazıcıoğlu’nun davasının hâlâ bir sis perdesi altında olduğunu vurgulayarak, "Bu olayın cinayet mi, suikast mı yoksa kaza mı olduğu netleşmiş değil. CHP olarak davayı başından beri takip ediyoruz" dedi.