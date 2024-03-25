Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 15. yıldönümünde Keş Dağı’nda anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu, şehadetinin 15. yıldönümünde Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği tarafından Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 697 kişilik ekip ile Keş Dağı’na gerçekleştirilen 7 kilometrelik tırmanışla anıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:04
Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 15. yıldönümünde Keş Dağı’nda anıldı
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ANDA Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 2 günlük anma etkinliği; Merhum Yazıcıoğlu’nun Ankara Tacettin Dergahı’nda yer alan mezarı başında ANDA Derneği Genel Başkanı Okan Tosun ve beraberindeki ekibi ve ANDA gönüllüleri tarafından dualar okunarak başladı.

7 KİLOMETRELİK TIRMANIŞ

15 yıl önce Keş Dağı olarak bilinen bölgede şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Keş Dağı eteklerinde 697 kişilik ekip ile 7 kilometrelik tırmanış gerçekleştirildi.

Ekipler, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle tırmanışı 6 saatte tamamladı.

ANDA Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, burada yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu’nun adını yaşatmak adına bu dağa 5 yıl önce Muhsin Dağı Tabelası diktiklerini hatırlatarak, “Bugün başka Muhsinler yetiştirmek gayesiyle çıktığımız kardeşlik yolunda başka Muhsinler kaybetmemek adına ANDA Derneği bünyesinde kurduğumuz Anda Arama Kurtarma ekibimiz ile ülkemizin dört bir yanından gelen 697 profesyonel arama ve kurtarma personeliyle beraber gelenekselleşen anma etkinliğimizde büyük lideri bir kez daha özlem ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun, aynı kilimin farklı desenleri olarak gördüğü Türk milletinin bekası ve refahına kendini adamış bir lider olduğunu vurgulayan Okan Tosun, “Hayatı boyunca gerek devleti ve milleti, gerek gönül coğrafyamızdaki topraklar, gerekse insanlık adına mücadelesinden bir gün olsun geri durmamıştır. Onun Muhsini tavrı sayısız insanın sevgisine mazhar olmuştur” diye konuştu.

Genel Başkan Okan Tosun, katılımcıların duygu dolu anlar yaşadığı anma etkinliğindeki konuşmasında sözlerini şöyle tamamladı:

“Şehit liderimiz ve onunla birlikte şehadete eren arkadaşlarını ve bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve sizlerin de huzurunuzda bir kez daha başkanımızdan aldığımız öğüt üzerine söz veriyoruz; Düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz."


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